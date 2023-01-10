Армія РФ за добу вбила 4 цивільних українців

Армія РФ за минулу добу, 9 січня, вбила щонайменше чотирьох цивільних українців і поранила ще 30 осіб.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 09.01.2023 (станом на 09:00 10.01.2023):
- Донецька область – шість поранених
- Миколаївська область – 15 поранених
- Харківська область – двоє загиблих, семеро поранених
- Херсонська область – двоє загиблих, двоє поранених
Нагадаємо, зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Жертвами удару стали дві людини, поранень зазнали ще шестро.