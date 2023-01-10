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Армія РФ за добу вбила 4 цивільних українців

Ще 30 осіб були поранені. 

Армія РФ за добу вбила 4 цивільних українців
Фото: EPA/UPG

Армія РФ за минулу добу, 9 січня, вбила щонайменше чотирьох цивільних українців і поранила ще 30 осіб. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 09.01.2023 (станом на 09:00 10.01.2023):

  • Донецька область – шість поранених
  • Миколаївська область – 15 поранених
  • Харківська область – двоє загиблих, семеро поранених
  • Херсонська область – двоє загиблих, двоє поранених

Нагадаємо, зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Жертвами удару стали дві людини, поранень зазнали ще шестро. 

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