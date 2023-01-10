Більшість біженців хоче повернутися з Польщі в Україну, - посол

На думку дипломата, набутий у цій країні досвід українці зможуть використати для відновлення своєї країни.

Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Василя Зварича.

“Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі – досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави”, – заявив посол.

Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.

Нагадаємо, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни. Майже 8 млн людей змушені були покинути Україну після 24 лютого 2022 року. Ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.