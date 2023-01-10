Наразі у Львові чинна схема відключень 4+4+4. Це означає, що світло буде 4 години, 4 години його не буде, ще 4 години – це так зване «як бог пошле». Тобто навіть без аварійних ситуацій тривалість блекауту може становити 16 годин на добу. Ми поспілкувалися з мешканцями містечка на Сихові, щоб дізнатися, як воно: жити в умовах, коли опалення, гаряча вода – все залежить від електроенергії, ще й надворі зима.

Зараз у трьох модульних поселеннях Львова мешкає понад тисяча осіб, з яких майже третина – це діти. Після життя по спортзалах, торговельних центрах та інших на швидку руку облаштованих приміщеннях модульні містечка здавалися для переселенців справжнім подарунком. Проте восени тимчасове житло продемонструвало свої суттєві недоліки: у душову, туалет чи на кухню треба бігти вулицею по холоду. Усередині модулів по стінах тече конденсат, через це всюди утворюється пліснява. Тепер ще й тривалі відключення світла – і так нелегке буття все більше нагадує випробування на витривалість, бо абсолютно все в містечках працює на електриці.

Модульне містечко – це особлива територія з особливими правилами життя та особливими зовнішніми ознаками. Більше ніде посеред зими не побачиш, як хлопець у самих шортах біжить з каструлею в руках і яблуком у роті. Або як курить дівчина, закутавшись у ковдри, немов гусінь у листя. «Ми живемо як на вокзалі, в очікуванні поїзда, який невідомо коли приїде», – жартують тамтешні мешканці. І справді, може здатися, що це якась транзитна територія, де люди не лишаються надовго. Насправді деякі старожили очікують там на свій «зворотний квиток» уже 8 місяців.

Фото: Іван Станіславський

Містечко на Сихові будували останнім і вважають найкращим. Деякі недоліки тут було усунуто – поселення не тоне в калюжах після кожного дощу. Проте спільні проблеми містечок можна легко розкрити за методами, якими їх вирішують мешканці. Коли проходиш стежкою між будиночками, впадають в очі пакети, вивішені майже з кожного вікна – це імпровізований холодильник. Усередині модуля зберігати продукти ніде, а до кухні зі справжніми холодильниками може бути 50 метрів. Тому люди вивішують продукти на вулицю. Лише відкрив вікно – легкий сніданок на столі.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Імпровізований холодильник. Щоб не йти по холоду з модуля на кухню люди вивішують продукти у вікно.

Про цей лайфхак розповідає Оксана. Вона з батьком мешкає в містечку зі самого його відкриття у травні. Щодо відключень світла, то бувають дні, коли вони з електроенергією ніби розминаються, і від цієї проблеми лайфхаків, на жаль, немає.

«Удень я на роботі, але часто буває, що йду вранці – світла немає, повертаюся – його знову немає. Не можу сказати, чи збігається з графіком. Знаю, що вдень може не бути впродовж 8 годин і більше, і це дуже багато для цього вагончика, бо він вихолоджується дуже швидко. Але вночі зазвичай світло є, ми можемо вмикати електричний конвектор, інакше просто замерзли б», – розповідає жінка.

Фото: Іван Станіславський

Про неможливість прийняти гарячий душ Оксана каже вже як про щось, що саме собою зрозуміле. Гарячою водою містечко забезпечують електричні бойлери. Щоб помитися, треба, щоб графік обленерго збігся з твоїм графіком – таке трапляється рідко.

Щоправда, у містечку є генератор. Про те, чи його потужності не вистачає на всіх, чи модулі не пристосовані для такого способу живлення – тут думки мешканців розходяться. А фактично автономним електропостачанням забезпечено спільну кухню з їдальнею та кімнатку, де за потреби матусі гріються з маленькими дітьми. «На крайній випадок у їдальню можна занести матраци та якось перебути», – кажуть мешканці, які прийшли погрітися на кухні. Але поки що до такого не доходило, а от кімнатою матері та дитини вже активно користуються.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Пліснява на матрацах

Фото: Іван Станіславський Конденсат всередині модуля

Фото: Іван Станіславський Генератор

Аліна з двома синами рятувалася там від холоду не раз. «Вимкнення світла – це велика проблема. Температура всередині кімнат дуже стрімко падає, десь за годину стає 11-12 градусів. А якщо світла немає 8 годин… Тоді ми йдемо в кімнату матері та дитини й сидимо стільки, на скільки вистачить палива. Це такий самий модуль, але він підключений до генератора. Погано, що генератора не вистачає на всю ніч, максимум на три-чотири години», – каже Аліна.

Проте головною бідою жінка вважає купання маленьких дітей за таких умов. І розповідає, як подорож у душову закінчилася для 3-річного хлопчика запаленням легень. А одна вагітна жінка взагалі вирішила повернутися народжувати до Слов’янська. Виходить, що іноді холод страшніший за небезпеку?

Фото: Іван Станіславський Аліна та її старший син у модулі

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Неподалік сихівського містечка будують ще одне. Воно має бути зимового типу – утеплені модулі, коридорна система. Більше ніякого конденсату в кімнатах і спринтів подвір’ям у душову. Ну і, звісно, очікується автономне енергозабезпечення. На жаль, самі мешканці не мають жодного уявлення, коли ж зможуть переселитися в нові утеплені будиночки. Спочатку були сподівання переїхати до 1 жовтня, пізніше – до настання морозів, потім – до нового року. В останні дні 2022 року будівництво зимового містечка тривало. Й очевидно, що не завершиться за тиждень-два. А там уже й весна близько.

Фото: Іван Станіславський Будівництво містечка, листопад 2022.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Будівництво містечка у грудні 2022.