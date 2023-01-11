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​Росіяни не пускають на роботу майже 1 500 працівників ЗАЕС, які відмовилися від російських паспортів

Окупанти морально і фінансово тиснуть на українців, що мешкають на тимчасово захоплених територіях.

​Росіяни не пускають на роботу майже 1 500 працівників ЗАЕС, які відмовилися від російських паспортів
Фото: Енергоатом

Майже 1 500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися від російських паспортів, не допускаються на підприємство.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Майже 1 500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство”, – йдеться у дописі.

Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої “націоналізації” квартир місцевих жителів, які виїхали.

 

Раніше повідомлялося, що росіяни змусили 3 000 працівників ЗАЕС отримати російські паспорти. 

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