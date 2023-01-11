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Чернігівщина отримала від французів конструкції трьох мостів

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки. 

Чернігівщина отримала від французів конструкції трьох мостів
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство оборони України

Чернігівська область отримала конструкції трьох мостів від французької гуманітарної місії, які встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки. 

Проїзна частина готова до експлуатації – спеціальне покриття зносу було нанесене ще на заводі.

Зараз проводиться підготовка до влаштування перехідних монолітних плит. Коли вони будуть готові, розпочнуться роботи з влаштування підходів до мосту. А далі відповідно – рух транспорту.

Зазначимо, у лютому-березні під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях.

Нагадаємо, Чехія надасть Україні ще 12 мостів для відновлення проїзду на деокупованих територіях.

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