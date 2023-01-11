Чернігівщина отримала від французів конструкції трьох мостів

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки.

Чернігівська область отримала конструкції трьох мостів від французької гуманітарної місії, які встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки.

Проїзна частина готова до експлуатації – спеціальне покриття зносу було нанесене ще на заводі.

Зараз проводиться підготовка до влаштування перехідних монолітних плит. Коли вони будуть готові, розпочнуться роботи з влаштування підходів до мосту. А далі відповідно – рух транспорту.

Зазначимо, у лютому-березні під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях.