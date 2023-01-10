Ворог обстріляв Чернігівську і Сумську області, вночі бив по Донецькій, – ОВА

По Чернігівській області минулої доби російська армія здійснила один обстріл – по Новогород-Сіверському району.

Били з мінометів, втрат і руйнувань немає. Про це повідомили в зведенні від обласних війскових адміністрацій станом на ранок.

По Сумській області вчора протягом дня ворог завдав 94 ударів. Під обстрілом перебували Шалигинська, Краснопільська, Білопільська та Юнаківська громади.У всіх випадках – без жертв. Вночі – без обстрілів.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Мала Токмачка, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Дорожнянка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки, Магдалинівка. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Донецькій області зранку відбувся артобстіл старої частини Авдіївки з "Градів". Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні, поодинокі прильоти по позиціях. Вночі – ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці. Пошкоджено дорожнє полотно, є руйнування та постраждалі. Вночі також – обстріл с.Богоявленка поблизу Вугледара. Інформація про загиблих уточнюється. Інтенсивні обстріли м.Соледар, відомо про пошкодження п’ятиповерхового будинка, інформації про постраждалих цивільних на данний з’ясовується. У с. Парасковіївка пошкоджено 24 приватних будинки та два п’ятиповерхових. Також вночі відбувся обстріл смт Райгородок Миколаївської громади, удар – по району залізничного переїзду. Без жертв. За добу поранень зазнали щонайменше шестеро мирних людей.

У Дніпропетровській двічі за ніч росіяни ударили з "Градів" та важкої артилерії по Марганецькій громаді. Без жертв. Є пошкоджені будинки та кафе. На місці уражень працюють представники ДСНС, наслідки з’ясовуються.

У Луганській області масованих обстрілів минулої доби зазнало село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Також росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві. Атаки окупантів відбиті у районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого.

У Харківській унаслідок вчорашнього ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району, що стався зранку, загинуло дві людини, поранено шістьох людей, серед них 10-річна дитина. Стан пораненої дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів у районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав та був госпіталізований один чоловік.

У Миколаївській області вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Унаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

У Херсонській області російські окупанти продовжують обстріли. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона. Вночі окупанти обстріляли у Херсоні одне з підприємств критичної інфраструктури. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи. Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено електропідстанцію.

Також ворожа артилерія вкотре била по житлових кварталах обласного центру. Цими обстрілами рашисти відібрали життя двох людей, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі. Загалом за добу через обстріл росіян двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Нагадаємо, російська армія пішла в наступ у Соледарі. Там тривають інтенсивні бої захисників проти окупантів.