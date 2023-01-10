Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня 2023 орієнтовно склали 112 470 окупантів. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 осіб.

Також є дані про враження ворожого судна. Дещо більше інформації щодо цього буде надано після уточнення, повідомили в Генеральному штабі.

Інші втрати:

танків – 3084 (+4),

бойових броньованих машин – 6154 (+7)

артилерійських систем – 2073 (+4

РСЗВ – 434 (+0)

засоби ППО – 217 (+0)

літаків – 285 (+0)

гелікоптерів – 275 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4)

крилаті ракети – 723 (+0)

кораблі/катери – 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8)

спеціальна техніка – 183 (+0)

Фото: Генштаб

Попереднього разу про втрати у ворожому флоті повідомляли 12 жовтня. Тоді 16-а російська втрата була дорахована завдяки розвідувальним даним, які підтвердили ураження, що відбулося раніше.