Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня 2023 орієнтовно склали 112 470 окупантів. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 осіб.
Також є дані про враження ворожого судна. Дещо більше інформації щодо цього буде надано після уточнення, повідомили в Генеральному штабі.
Інші втрати:
- танків – 3084 (+4),
- бойових броньованих машин – 6154 (+7)
- артилерійських систем – 2073 (+4
- РСЗВ – 434 (+0)
- засоби ППО – 217 (+0)
- літаків – 285 (+0)
- гелікоптерів – 275 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4)
- крилаті ракети – 723 (+0)
- кораблі/катери – 17 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8)
- спеціальна техніка – 183 (+0)
Попереднього разу про втрати у ворожому флоті повідомляли 12 жовтня. Тоді 16-а російська втрата була дорахована завдяки розвідувальним даним, які підтвердили ураження, що відбулося раніше.