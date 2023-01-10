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Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів

Деталі уточнюються. 

Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Фото: EPA/UPG

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня 2023 орієнтовно склали 112 470 окупантів. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 осіб. 

Також є дані про враження ворожого судна. Дещо більше інформації щодо цього буде надано після уточнення, повідомили в Генеральному штабі.

Інші втрати:

  • танків – 3084 (+4), 
  • бойових броньованих машин – 6154 (+7) 
  • артилерійських систем – 2073 (+4
  • РСЗВ – 434 (+0) 
  • засоби ППО – 217 (+0)
  • літаків – 285 (+0)
  • гелікоптерів – 275 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4)
  • крилаті ракети – 723 (+0)
  • кораблі/катери – 17 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8)
  • спеціальна техніка – 183 (+0)

Фото: Генштаб

Попереднього разу про втрати у ворожому флоті повідомляли 12 жовтня. Тоді 16-а російська втрата була дорахована завдяки розвідувальним даним, які підтвердили ураження, що відбулося раніше. 

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