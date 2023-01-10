У Херсоні унаслідок обстрілів росіян постраждала жінка, – Хлань

Її життя рятують лікарі.

У Херсоні лікарі боряться за життя жінки, яку отримала травми унаслідок чергового російського уряду.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, також пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста.

Хлань додав, що росіяни обстрілюють і Лівобережжя. Там окупанти заселяються у житло тих, хто виїхав, навіть якщо за будинком доглядають рідні чи близькі.

“Практикують антигривневі рейди, вилучають термінали і залякують відповідальністю за розповсюдження української валюти”, – додав він.