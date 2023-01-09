Російські окупанти завдали ударів по чотирьох громадах Сумської області

Сьогодні, 9 січня, росіяни завдали 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зокрема, Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів (10 прильотів) та зі ствольної артилерії (27 прильотів).
Крім того, ворог ударив зі ствольної артилерії (12 прильотів) та з реактивної системи залпового вогню (23 прильоти) по Краснопільській громаді. Також окупанти скинули дві вибухівки із квадрокоптера на територію громади.
Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів - зафіксовано 12 прильотів.
Також мінометний вогонь росіяни вели по Юнаківській громаді - 8 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Очаків Миколаївської області поранення отримали 15 людей.