Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли цвинтар на Чернігівщині

Уламками пошкоджені хрести та могили.

Росіяни обстріляли цвинтар на Чернігівщині
Фото: Суспільне

Російські окупанти 8 січня вдарили з мінометів по кладовищу на Чернігівщині. Це сталося під час поховання місцевого жителя.

Про це повідомляє Суспільне.Чернігів.

Інцидент стався у селі Грем’ячі, що в Новгород-Сіверській громаді. Староста села Андрій Ірха повідомляє, що було два влучання по кладовищу. Уламками пошкоджені хрести та могили. Снаряди влучили у старі могили – на місці утворилися воронки. 

За його словами, вирви від мін – за 30 метрів від свіжої могили. Староста уточнив, что постраждалих немає. Свідок обстрілу сказав, що снаряди пошкодили хрести, деякі з них знесло вщент.

Нагадаємо, що вдень у неділю, 8 січня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також