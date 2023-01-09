Російські окупанти 8 січня вдарили з мінометів по кладовищу на Чернігівщині. Це сталося під час поховання місцевого жителя.

Про це повідомляє Суспільне.Чернігів.

Інцидент стався у селі Грем’ячі, що в Новгород-Сіверській громаді. Староста села Андрій Ірха повідомляє, що було два влучання по кладовищу. Уламками пошкоджені хрести та могили. Снаряди влучили у старі могили – на місці утворилися воронки.

За його словами, вирви від мін – за 30 метрів від свіжої могили. Староста уточнив, что постраждалих немає. Свідок обстрілу сказав, що снаряди пошкодили хрести, деякі з них знесло вщент.

Нагадаємо, що вдень у неділю, 8 січня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.