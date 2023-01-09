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Сапери потребують 200 спецмашин, - ДСНС

Кількість піротехнічних розрахунків постійно збільшується.

Сапери потребують 200 спецмашин, - ДСНС
Фото: Пресслужба міськради Херсона

Для роботи піротехнічних розрахунків Державної служби з надзвичайних ситуацій потрібно загалом близько 200 автомобілів різного призначення — зокрема і таких машин, як робот “Мастиф”, який застосовується при розмінуванні територій на Харківщині.

Про це заявив голова ДСНС України Сергій Крук, повідомляє Укрінформ.

“Ця техніка (спеціальні авто — ред.) є специфічною і вона нам треба постійно. І не тільки 50 чи 60 (одиниць — ред.) — їх треба порядку 200 автомобілів (різноманітного призначення — ред.) для вивезення наших піротехнічних розрахунків, бо їхня кількість постійно збільшується”, - сказав він.

Крук уточнив, що серед техніки, якої потребує ДСНС, є і автомобілі для розмінування, які працюють автономно, але в Україні їх надзвичайно мало.

“Тому ми максимально залучаємо і меценатів, і різні фонди, і пропрацьовуємо з нашими європейськими партнерами стосовно постачання їх для України, щоб пришвидшити темпи розмінування нашої держави”, - зазначив керівник українських рятувальників.

Нагадаємо, що найбільш небезпечною зі щільності замінування залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.

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