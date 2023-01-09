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На Харківщині фіксують активність російських ДРГ

Харківський напрямок постійно піддається обстрілам.

На Харківщині фіксують активність російських ДРГ
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: lutskadm.gov.ua

Сили оборони України не спостерігають на Харківському напрямку спроможностей ворога, аби здійснити повторний наступ. Водночас фіксується активізація диверсійно-розвідувальних груп на Харківщині.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

«Перед Новим роком ми активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворога виявляли і прикордонники, і військовослужбовці ЗСУ. По них (ДРГ) відразу відкривався вогонь, після чого вони відходили на територію Росії», - розповів Демченко.

Він відзначив, що після того, як окупантів вигнали з Харківщини, цей напрямок постійно піддається обстрілам. Наразі Сили оборони слідкують за спробами ворога наростити тут свої сили і засоби.

«На щастя, як і в Білорусі, так і на цьому напрямку у ворога немає достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Проте ворога не можна недооцінювати, і ми маємо бути готові до всього», - наголосив Демченко.

Нагадаємо, що зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Дві людини загинули. 

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