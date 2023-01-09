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У Маріуполі лікарні переповнені, - міськрада

Морги не встигають забирати тіла померлих.

У Маріуполі лікарні переповнені, - міськрада
Маріуполь, грудень 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

У тимчасово окупованому Маріуполі лікарні переповнені, людей відмовляються госпіталізувати.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя.

"У окупованому Маріуполі лікарні переповнені. Людей відмовляються госпіталізувати. А морги не встигають забирати тіла померлих. Про це нам написала маріупольчанка, чий батько помер на Різдво – 7 січня. У нього трапився інсульт, але у госпіталізації відмовили, бо у лікарні не було місць", - йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла подробиці трагедії, як сталася в її сім'ї.

"Лишили батька вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа у п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні і морг не встигає забирати", - цитує міська рада повідомлення місцевої мешканки. 

У місті зараз немає жодних умов для лікування хворих, наголосили у міській раді.

Нагадаємо, що окупанти демонтували в Маріуполі 50 багатоповерхівок, у яких було щонайменше 2500 квартир.   

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