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Кулеба: Україна вдячна партнерам за допомогу, але її недостатньо

Він назвав повноцінне озброєння України найшвидшим способом завершити війну.

Кулеба: Україна вдячна партнерам за допомогу, але її недостатньо
Фото: Макс Требухов

Доки російські військові залишаються на українській території, військову допомогу Україні не можна вважати достатньою.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми маємо лишатися чесними одне з одним: ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі», – заявив голова МЗС.

Він назвав повноцінне озброєння України найшвидшим способом завершити війну.

«Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами», - додав міністр.

Нагадаємо, що Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Обговорення питання триває.

Також відомо, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у рамках рекордного пакета військової допомоги.

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