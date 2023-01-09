Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard. Розгляд питання триває, – Кумох

Варшава не буде ухвалювати рішення самостійно і очікує на коаліцію країн.

Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Обговорення питання триває, повідомив у коментарі Radia ZET радник президента Якуб Кумох.

"Розгляд справи триває. Мова йде про символічну підтримку, кілька, десяток штук. Це широка коаліція держав", – заявив він.

Він підкреслив, що говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно.

Міністр пояснив, що сама Польща передавати танки не буде, рішення потребує консенсусу з іншими країнами.

Кумох додав, що сьогодні президент Анджей Дуда збирає РНБО, де обговорять війну в Україні.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польші Матеуш Моравецький говорив, що країна очікує на створення широкої коаліції для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.