Впродовж ночі 9 січня російські окупанти продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, на Волноваському напрямку зафіксовано періодичні артобстріли Вугледара та околиць Водяного, Пречистівки і Богоявленки. Ніхто не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“На Горлівському напрямку одна людина поранена та три будинки пошкоджено у Парасковіївці Соледарської громади. Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено крамницю. Також під обстрілами околиці Часовоярської громади – без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку протягом доби обстріли відбулися у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих, обсяги руйнувань уточнюємо.

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.