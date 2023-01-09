Учора окупанти 77 разів обстріляли Херсонщину: поранення отримали троє людей

У неділю, 8 січня, російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон росіяни обстріляли 21 раз – продовжують гатити по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Минулої доби через російську агресію троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Таврійському напрямку стабільно напружена. Росіяни продовжують обстріли і спроби передислокацій.