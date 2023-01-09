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У Луганській області росіяни проводять рейди із вилучення гривні

Окупанти вимагають встановлювати цінники в магазинах тільки в рублях.

У Луганській області росіяни проводять рейди із вилучення гривні
Фото: detector.media

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять рейди з вилучення з обігу гривні.

Про це повідомляє в Telegram Луганська ОВА.

Зазначається, що окупанти організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням. Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату.

"Ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема на банківську картку", – зазначили в ОВА.

 

Раніше повідомлялося, що з 1 січня на окупованих територіях Луганської області загарбники планували вивести з обігу гривню.

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