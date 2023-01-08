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На Запоріжжі Росгвардія розстріляла 6 російських солдат за намір здатися в полон, - Генштаб

Таким чином у російській армії підтримують військову дисципліну.

На Запоріжжі Росгвардія розстріляла 6 російських солдат за намір здатися в полон, - Генштаб
Фото: vesti-ua.net

На Запоріжжі Росгвардія розстріляла 6 російських солдат за намір здатися в полон. 

Про це повідомив Генштабу ЗСУ

"Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що 5 січня поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

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