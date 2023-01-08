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На Сумщині росіяни пошкодили обстрілами 5 будинків та ферму, - Живицький

Військові зафіксували 20 прильотів із САУ.

На Сумщині росіяни пошкодили обстрілами 5 будинків та ферму, - Живицький

Сьогодні вдень, 8 січня, російські війська завдали удару по Миропільській громаді Сумської області. В результаті обстрілів пошкоджено 5 будинків та ферму. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Росіяни сьогодні пообіді обстріляли з артилерії село Миропілля. Було 20 прильотів із САУ, пошкоджені 5 осель і місцева ферма”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що влітку росіяни вже били по цьому ж господарству, тоді згоріли усі запаси сіна для худоби.

Нагадаємо, у Росії планують розгорнути виробництво іранських безпілотників, зокрема у місті Тольятті. При цьому невідомо, де росіяни збираються брати підсанкційні комплектуючі.

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