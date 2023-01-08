Сьогодні вдень, 8 січня, російські війська завдали удару по Миропільській громаді Сумської області. В результаті обстрілів пошкоджено 5 будинків та ферму.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Росіяни сьогодні пообіді обстріляли з артилерії село Миропілля. Було 20 прильотів із САУ, пошкоджені 5 осель і місцева ферма”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влітку росіяни вже били по цьому ж господарству, тоді згоріли усі запаси сіна для худоби.

Нагадаємо, у Росії планують розгорнути виробництво іранських безпілотників, зокрема у місті Тольятті. При цьому невідомо, де росіяни збираються брати підсанкційні комплектуючі.