У ЗСУ спростували заяву Росії про нібито ліквідацію понад 600 український військових ракетним ударом по Краматорську

Українські військові кажуть, що це така ж правда, як і те, що росіяни знищили всі “Хаймарси”.

Сьогодні, 8 січня, Міністерство оборони РФ назвало нічний ракетний удар по Краматорську "операцією помсти" за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч. У той же час українські військові назвали заяву росіян інформаційною операцією.

Заяву Міноборони РФ спростував речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі “Суспільному”.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", — сказав Череватий.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що у відповідь на удар ЗСУ в новорічну ніч по Макіївці командуванням об'єднаного угруповання російських військ реалізовано “операцію помсти”. Там стверджують, що засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську: в гуртожитку № 28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку № 47 – понад 600.

У Міноборони ворога стверджують, що внаслідок "масованого ракетного удару" по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок удару були зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

У новорічну ніч у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці пролунав вибух. СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по місцю базування мобілізованих окупантів загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені. Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все рівно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що померли 89 осіб.