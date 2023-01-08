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Мерія Краматорська показала, як місто виглядає після обстрілу росіян

Внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

Мерія Краматорська показала, як місто виглядає після обстрілу росіян
Фото: Краматорська міська рада

Російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Мерія опублікувала фото та відео наслідків обстрілів.

Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

"Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", – зазначили у міськраді.

На кадрах можна побачити освітні заклади, всіяні уламками, метрові вирви посеред вулиць, понівечені вулиці та дерева. 

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Нагадаємо, що у Бахмуті 7 січня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів одна людина загинула, а семеро поранені.

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