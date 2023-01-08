Російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Мерія опублікувала фото та відео наслідків обстрілів.

Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

"Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", – зазначили у міськраді.

На кадрах можна побачити освітні заклади, всіяні уламками, метрові вирви посеред вулиць, понівечені вулиці та дерева.

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Нагадаємо, що у Бахмуті 7 січня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів одна людина загинула, а семеро поранені.