Дуже важко у Соледарі, - Маляр

Ситуація на сході України є складною, ворог намагається наступати на деяких напрямках.

Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі", - наголосила вона.

Нагадаємо, що за заявою Східного угруповання ЗСУ, місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України.