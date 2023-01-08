У ДСНС попередили українців про пориви вітру

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильний вітер.

Як ідеться в повідомленні пресслужби ДСНС, 9 січня в Україні, крім сходу, пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що у неділю, 8 січня буде без опадів, а на дорогах західних областей місцями ожеледиця.

В Укренерго заявили, що через морози зростає споживання електроенергії, тому області отримали ліміти.