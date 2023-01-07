В Україні у неділю, 8 січня буде без опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу.

У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині – мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.