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В Україні у неділю буде без опадів, до 8° морозу

На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

В Україні у неділю буде без опадів, до 8° морозу
Фото: facebook.com/UkrHMC

В Україні у неділю, 8 січня буде без опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу.

У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині  – мінлива хмарність, без опадів. 

Температура по області вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.

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