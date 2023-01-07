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Омбудсман: зустріч із Москальковою відбудеться за кілька днів у Туреччині

Основне питання, яке ми порушуватимемо - повернення військовополонених та цивільних заручників Росії.

Омбудсман: зустріч із Москальковою відбудеться за кілька днів у Туреччині
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його зустріч із російським омбудсманом Тетяною Москальковою відбудеться за кілька днів на території Туреччини.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ця зустріч відбудеться за кілька днів на території Туреччини, і основне питання, яке ми порушуватимемо – це питання повернення наших героїв та героїнь. Окремо хочемо порушити питання щодо повернення цивільних заручників, яких Росія масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає їх додому", - сказав Лубінець.

Він уточнив, що не знає, як поводитиметься російська сторона і з чим росіяни приїдуть.

"Але можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати, скажімо так. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати", - зазначив омбудсман.

Лубінець зауважив, що термін "обмін" не можна використовувати щодо цивільних, це можна робити лише щодо військовополонених, і їх міняють на основі Женевських конвенцій. Цивільних громадян Росіямає відпустити, відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 2 січня Лубінець анонсував зустріч з російською "колегою" Москальковою. Тоді про датута місце зустрічі не повідомлялося.

Наразі близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

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