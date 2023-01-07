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США закликали Італію якнайшвидше дати Україні системи ППО SAMP-T

Радник італійського прем'єра підтвердив готовність надати додаткову допомогу нашій країні.

США закликали Італію якнайшвидше дати Україні системи ППО SAMP-T
системи ППО SAMP-T
Фото: armyinform.com.ua

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала уряд Італії якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це радник із національної безпеки США Джейк Салліван повідомив дипломатичному раднику прем'єр-міністра Італії Франческо Тало, повідомляє Sky News.

Як пише італійське видання La Repubblica, Тало в розмові із Салліваном засудив російське вторгнення та підтвердив готовність надати додаткову допомогу Україні.

За даними джерел, це, зокрема, стосується "підтримки енергетичної стабільності України та військової техніки".

Видання такожповідомляє, що Вашингтон спеціально просив Рим поставити Україні італо-французький комплекс ППО SAMP-T.

Нагадаємо, аніше уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше також повідомили про надання України ППО Patriot.

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