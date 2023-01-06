Польша розглядає передачу Україні танків Leopard, - ЗМІ

Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру

Як повідомив високопоставлений польський дипломат, Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Про це повідомив Wall Street Journal.

“Вони справді розглядають можливість дати що завгодно, лише щоб допомогти Україні”, - додав чеський чиновник, який допомагає доставляти західну зброю в Україну, і підтвердив цей запит.

Зазначається, що зараз Польща має понад 240 танків Leopard, яких достатньо для двох танкових бригад.

Швидкість, з якою Польща зможе надати Україні танки, залежить від того, як швидко Польща отримає резервні баки від виробників у Південній Кореї та США. Крім того, цю передачу має схвалити Німеччина.

“Це питання не в тому, якщо, а в тому, коли”, - сказав Славомір Дебскі, директор Польського інституту міжнародних справ.

Він додав, що небажання Заходу надавати танки зменшилося після місяців дипломатичного тиску, і це саме те, про що Польща сперечалася протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, у новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.