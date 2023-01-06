США виділяють Молдові 30 млн доларів на подолання викликаних російською війною проти України труднощів

USAID заявило, що війна Росії проти України поставила під загрозу довгострокові економічні перспективи Молдови.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить Молдові допомогу для подолання енергетичної кризи та інших труднощів, що були викликані війною Росії з Україною.

Про це повідомив Голос Америки.

Гроші в розмірі 30 млн доларів будуть виплачені Молдові через трастовий фонд Всесвітнього банку.

Крім того, Молдові буде відшкодована вартість раніше придбаної електроенергії.

Також USAID заявило, що війна Росії проти України поставила під загрозу довгострокові економічні перспективи Молдови після пандемії COVID-19 і значного зростання цін на газ.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року президент Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію на тлі нової масованої ракетної атаки по Україні.

Раніше, 23 листопада, у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. А під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося відключення електроенергії в Молдові, котре торкнулося всієї країни.