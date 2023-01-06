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Німеччина планує передати Україні 40 БМП Marder до березня, - The Guardian

Офіційних коментарів з цього приводу поки що не було.

Німеччина планує передати Україні 40 БМП Marder до березня, - The Guardian
Marder
Фото: EPA/UPG

Німеччина планує передати Україні 40 бойових машин Marder у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на джерело в міністерстві оборони Німеччини.

За інформацією співрозмовника, ці БМП планують відправити в Україну вже в першому кварталі 2023 року.

Офіційно українська та німецька сторони поки що не коментували це повідомлення.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel також повідомило, що окрім “Мардерів” і батареї Patriot, федеральний уряд Німеччини також хоче поставити Україні додаткові зенітні танки типу "Гепард". Вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси “гепардів” і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів

Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше гепардів.

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