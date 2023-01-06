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Білорусів позбавлятимуть громадянства за “екстремістську діяльність”

Закон набуде чинності влітку 2023 року.

Білорусів позбавлятимуть громадянства за “екстремістську діяльність”
Олександр Лукашенко
Фото: belta.by

Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства для людей, які засуджені за екстремістську діяльність. 

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на його сайт.

Закон набуде чинності влітку 2023 року. Згідно з ним, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи "завдання тяжкої шкоди" інтересам держави. 

Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

“Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, білоруських громадян зобов’язують повідомляти владу про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.

Зазначимо, Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що підписаний російським президентом указ щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства громадянами України на тимчасово окупованих територіях є нікчемним і не матиме жодних правових наслідків.

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