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Алжир обігнав Росію за обсягом експорту газу до Європи

Замовлення на російський газ, який надходить через Україну до країн-членів Євросоюзу, 4 січня скоротилося на 10%

Алжир обігнав Росію за обсягом експорту газу до Європи
Фото: biz.censor.net

Алжир став другим після Росії найбільшим експортером газу до Європи - з рівнем 75 млн. кубометрів на добу, повідомляє Agenzia Nova.

Експерт у газовій галузі ОПЕК Ваель Хамед Абдель Моаті повідомив, що замовлення на російський газ, який надходить через Україну до країн-членів Євросоюзу, 4 січня скоротилося на 10%, довівши загальний обсяг замовлень до 38,9 млн. кубометрів на добу замість 42,3 млн. кубометрів.

Згідно з картографічними даними добових потоків газу трубопроводами в країни ЄС, Норвегія очолює список, експортуючи 253 млн кубометрів на добу, а Алжир посідає друге місце - зі 75 млн кубометрів і може досягти 95 млн кубометрів. Росія опускається на третє місце з менш ніж 39 млн. кубометрів на добу. 

До речі, Алжир уперше піднявся на друге місце у списку країн-експортерів газу до Європи у липні минулого року.

Нагадаємо, раніше Газпром погрожував скоротити потоки газу до Європи через Україну.

Тим часом європейські ціни на газ впали до найнижчого з 2021 року рівня.

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