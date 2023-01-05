Алжир обігнав Росію за обсягом експорту газу до Європи

Замовлення на російський газ, який надходить через Україну до країн-членів Євросоюзу, 4 січня скоротилося на 10%

Алжир став другим після Росії найбільшим експортером газу до Європи - з рівнем 75 млн. кубометрів на добу, повідомляє Agenzia Nova.

Експерт у газовій галузі ОПЕК Ваель Хамед Абдель Моаті повідомив, що замовлення на російський газ, який надходить через Україну до країн-членів Євросоюзу, 4 січня скоротилося на 10%, довівши загальний обсяг замовлень до 38,9 млн. кубометрів на добу замість 42,3 млн. кубометрів.

Згідно з картографічними даними добових потоків газу трубопроводами в країни ЄС, Норвегія очолює список, експортуючи 253 млн кубометрів на добу, а Алжир посідає друге місце - зі 75 млн кубометрів і може досягти 95 млн кубометрів. Росія опускається на третє місце з менш ніж 39 млн. кубометрів на добу.

До речі, Алжир уперше піднявся на друге місце у списку країн-експортерів газу до Європи у липні минулого року.

Нагадаємо, раніше Газпром погрожував скоротити потоки газу до Європи через Україну.

Тим часом європейські ціни на газ впали до найнижчого з 2021 року рівня.