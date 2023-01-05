Співпраця РФ і Ірану може загрожувати не тільки Україні, але і США, – Білий дім

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, пише Голос Америки.

“Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там”, – зазначив Кірбі.

Він додав, що уряд США чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.

“Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей”, – додав Кірбі.

Нагадаємо, Росія і Іран почати активно співпрацювати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Іран постачає Росії дрони-камікадзе. Російська армія застосовує іранські безпілотники для ударів по цивільній інфраструктурі України.