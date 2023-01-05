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Путін наказав ввести режим припинення вогню на Різдво. В ОП назвали заяви про “різдвяне перемир’я” пропагандою і цинізмом

Про “перемир’я на Різдво” говорив також патріарх Кірил.

Путін наказав ввести режим припинення вогню на Різдво. В ОП назвали заяви про “різдвяне перемир’я” пропагандою і цинізмом
Фото: ЕРА/UPG

Президент РФ Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні під час святкування Різдва.

Про це пише “Интерфакс”.

Згідно з повідомленням, режим припинення вогню діятиме 12 годин – з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Таке доручення Путін віддав міністру оборони РФ Сергію Шойгу через звернення патріарха Кирила.

Вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав “всі сторони... до різдвяного перемир'я".

На пропозицію голови РПЦ відреагував радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

“РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як “пропагандист війни”. РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про “різдвяне перемир’я” – цинічна пастка й елемент пропаганди”, – написав він. 

"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі", – додав Подоляк. 

Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про "готовність до переговорів".

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