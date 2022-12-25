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Суб'єкту Путіну настав час повернутися до реальності, - Подоляк

РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, уточнив Подоляк.

Суб'єкту Путіну настав час повернутися до реальності, - Подоляк
Фото: ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про "готовність до переговорів".

Про це Подоляк написав у Twitter.

Путін перед цим дав інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню, в якому заявив, що "РФ, на відміну від її опонентів, не відмовляється від переговорів щодо ситуації навколо України і готова домовлятися з усіма учасниками".

На висловлювання диктатора відреагував Подоляк, який написав, що "суб'єкту Путіну настав час повернутися до реальності".

Він зазначив, що саме Росія напала на Україну та вбиває цивільних. Також радник голови ОП наголосив, що РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності.

"Це очевидно. Тому рухаємось до трибуналу", — резюмував він.

Нагадаємо, що Путін заявив, що в основі війни проти України лежить "політика геополітичних опонентів, спрямована на розтягування Росії, історичної Росії".

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