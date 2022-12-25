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Окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці на Донеччині

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Лиманської громади.

Окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці на Донеччині
Фото: Павло Кириленко

Уночі та вранці в неділю, 25 грудня, росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область. В Авдіївці вони пошкодили лікарню.

Про це в Телеграмі написав начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста — без жертв. На Донецькому напрямку також ніхто не постраждав. Уночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду, зафіксовано прильоти по Мар'їнці та Красногорівці. Зранку під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка — пошкоджено лікарню.

На Горлівському напрямку ракетного удару зазнало Предтечине Костянтинівської громади — одна людина поранена, чотири будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено п'ятьох цивільних, пошкоджено один будинок.

"На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Цього разу обійшлося без постраждалих", - написав очільник Донецької ОВА.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що на Донеччині за минулу добу, 24 грудня, внаслідок російських обстрілів поранено сімох місцевих жителів.

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