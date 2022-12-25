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На Донеччині окупанти за добу поранили сімох цивільних

Встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі немає можливості.

На Донеччині окупанти за добу поранили сімох цивільних

На Донеччині за минулу добу, 24 грудня, внаслідок російських обстрілів поранено сімох місцевих жителів.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Павло Кириленко.

«За 24 грудня росіяни поранили сімох мирних жителів Донбасу: 5 – у Бахмуті, 1 – у Максимільянівці та 1 – у Предтечиному», – повідомив Кириленко.

Встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі немає можливості, зазначив він.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого загинули понад 1200 цивільних жителів Донеччини, поранені – більш ніж 2700. 

Нагадаємо, що 22 грудня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату. 

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