​На окупованій території Запоріжжя росіяни оголосили комендантську годину до 4 січня

Російські окупанти запровадили комендантську годину з 28 грудня до 4 січня 2023 року у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що противник продовжує посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово окупованих територіях - у Василівці комендантська година триватиме з 28 грудня до 4 січня.

Працівники екстрених служб отримають спеціальні перепустки. Іншим місцевим жителям заборонено залишати будинки та переміщатися населеним пунктом.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, в Запорізькій області внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Лише за добу правоохоронці отримали 22 повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів в області.