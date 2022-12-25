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​На окупованій території Запоріжжя росіяни оголосили комендантську годину до 4 січня

Працівники екстрених служб отримають спеціальні перепустки.

​На окупованій території Запоріжжя росіяни оголосили комендантську годину до 4 січня
Запорізька область, обстріл (архівне фото)
Фото: Telegram/Олександр Старух

Російські окупанти запровадили комендантську годину з 28 грудня до 4 січня 2023 року у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що противник продовжує посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово окупованих територіях - у Василівці комендантська година триватиме з 28 грудня до 4 січня.

Працівники екстрених служб отримають спеціальні перепустки.  Іншим місцевим жителям заборонено залишати будинки та переміщатися населеним пунктом.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, в Запорізькій області внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Лише за добу правоохоронці отримали 22 повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів в області.

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