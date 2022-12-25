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Глави УГКЦ і ПЦУ вирішили створити спільну групу для реформи церковного календаря

Це питання щораз гостріше постає перед Різдвом та Великоднем. 

Глави УГКЦ і ПЦУ вирішили створити спільну групу для реформи церковного календаря
Фото: ugcc.ua

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Блаженніший Епіфаній обговорили реформу церковного календаря.

Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ.

Вони зустрілися у Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

“Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань”, – йдеться у повідомленні.

Особливу увагу предстоятелі Церков зосередили на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз гостріше постає перед Різдвом та Великоднем. 

Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. 

Ця робоча група мала б напрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.

Фото: ugcc.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

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