Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Блаженніший Епіфаній обговорили реформу церковного календаря.
Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ.
Вони зустрілися у Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.
“Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань”, – йдеться у повідомленні.
Особливу увагу предстоятелі Церков зосередили на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз гостріше постає перед Різдвом та Великоднем.
Ця робоча група мала б напрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.