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У неділю в Україні дощитиме

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У неділю в Україні дощитиме
Фото: depo.ua

На неділю, 25 грудня синоптики прогнозують Україні похмуру та дощову погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів.

Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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