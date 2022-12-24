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Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини зросла до 68 осіб

Мешканців вкотре просять евакуюватися.

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини зросла до 68 осіб
Фото: Ярослав Янушевич

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину зросла до 68 осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Вкотре закликаю жителів Херсонщини – евакуюйтеся! Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання”, – йдеться у його повідомленні у Телеграмі.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

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