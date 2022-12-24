Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини зросла до 68 осіб

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину зросла до 68 осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Вкотре закликаю жителів Херсонщини – евакуюйтеся! Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання”, – йдеться у його повідомленні у Телеграмі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.