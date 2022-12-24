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На Донеччині морпіхи спалили бойову машину росіян

Втрат окупантам завдала мобільна група морпіхів-протитанкістів 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На Донеччині морпіхи спалили бойову машину росіян

На Донеччині морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили російську бойову машину піхоти.

Про це йдеться на сторінці бригади у соцмережі Facebook.

“Мобільна група морпіхів-протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалила російську бмп на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

У машину влучили ракетою протитанкового комплексу “Стугна-П”.

“ (яка)… у вмілих руках морських піхотинців “ефективно перетворила черговий “аналоговнєт” в металобрухт”, – додали військові.

Фото: скріншот

Нагадаємо, військові частини морської піхоти ВМС за минулу добу ліквідували п'ятьох російських загарбників, дві реактивні системи залпового вогню та сховище з боєприпасами ворога.

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