У Чорному морі є чотири кораблі ворога з ракетоносіями

У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Серед них є 2 надводних і 2 підводних ракетоносії.

Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24.

“Імовірно, ворог готується до нанесення ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю The New York Times повідомив, що Іран наразі відмовився підтримати Російську Федерацію поставками балістичних ракет, хоча переговори про це йдуть.