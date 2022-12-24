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У Херсоні знов лунають вибухи, - ЗМІ

Офіційного підтвердження нових обстрілів міста поки що немає. 

У Херсоні знов лунають вибухи, - ЗМІ
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 24 грудня, після смертельного ранкового обстрілу у Херсоні знову лунають вибухи. 

Про це повідомляє РБК-Україна та декілька Telegram-каналів. 

Згідно із повідомленнями, російські окупанти знову обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що станом на 18:00 ні у Херсоні, ні в області не оголошували повітряну тривогу.

Офіційного підтвердження нових обстрілів міста поки що немає. 

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. ОВА повідомляє про сімох загиблих внаслідок обстрілу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

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