Росіяни мають обрати, на чиєму вони боці, - президент Естонії Алар Каріс

Президент Естонії вважає, що росіяни не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що не відмовляється від твердження про особисту відповідальність президента Росії Володимира Путіна за розв’язування війни в Україні, але вважає, що російський народ не може просто залишатися осторонь.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на естонське видання ERR.

"Я, як і раніше, вважаю, що це війна Путіна, але з одним доповненням: російський народ також повинен вибрати сторону. Вони не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається. Ось невелике доповнення. Але зрозуміло, що не російський народ почав цю війну, це все ж таки адміністрація Путіна, і вона несе за неї відповідальність", – вважає він.

Також естонський президент висловив розуміння щодо наявності у співгромадян різних думок на тему війни між Росією та Україною.

"З одного боку, звичайно, це те, звідки вони черпають інформацію, і тут одна з причин – історичне тло. Але в демократичному суспільстві ми можемо допускати різні думки доти, доки вони не підбурюють до війни, не спрямовують свої погляди або, не дай Боже, свою зброю проти нашої країни", – сказав Каріс.

Водночас президент Естонії розкритикував людей, які виступають за мир, але стверджують, що політикою не цікавляться.

"За мир можна бути тоді, коли війна закінчиться, і настане мир. Це означає, що, перш за все, ми повинні допомогти припинити там війну, і тоді мир настане. Тоді ми зможемо про нього говорити… Говорити про мир дуже загальними словами, я не думаю, що це дуже конструктивно. На жаль, у тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні, доводиться вибирати сторону", – наголосив Каріс.

Президент Естонії упевнений, що тут немає вибору: є агресор і є інша сторона, на яку нападають, і немає нічого проміжного.

Нагадаємо, уряд Естонії на засіданні 22 грудня ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. З початку російського вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.