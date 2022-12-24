Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни мають обрати, на чиєму вони боці, - президент Естонії Алар Каріс

Президент Естонії вважає, що росіяни не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається.

Росіяни мають обрати, на чиєму вони боці, - президент Естонії Алар Каріс
Алар Каріс
Фото: Kiur Kaasik

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що не відмовляється від твердження про особисту відповідальність президента Росії Володимира Путіна за розв’язування війни в Україні, але вважає, що російський народ не може просто залишатися осторонь.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на естонське видання ERR.

"Я, як і раніше, вважаю, що це війна Путіна, але з одним доповненням: російський народ також повинен вибрати сторону. Вони не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається. Ось невелике доповнення. Але зрозуміло, що не російський народ почав цю війну, це все ж таки адміністрація Путіна, і вона несе за неї відповідальність", – вважає він.

Також естонський президент висловив розуміння щодо наявності у співгромадян різних думок на тему війни між Росією та Україною.

"З одного боку, звичайно, це те, звідки вони черпають інформацію, і тут одна з причин – історичне тло. Але в демократичному суспільстві ми можемо допускати різні думки доти, доки вони не підбурюють до війни, не спрямовують свої погляди або, не дай Боже, свою зброю проти нашої країни", – сказав Каріс.

Водночас президент Естонії розкритикував людей, які виступають за мир, але стверджують, що політикою не цікавляться. 

"За мир можна бути тоді, коли війна закінчиться, і настане мир. Це означає, що, перш за все, ми повинні допомогти припинити там війну, і тоді мир настане. Тоді ми зможемо про нього говорити… Говорити про мир дуже загальними словами, я не думаю, що це дуже конструктивно. На жаль, у тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні, доводиться вибирати сторону", – наголосив Каріс.

Президент Естонії упевнений, що тут немає вибору: є агресор і є інша сторона, на яку нападають, і немає нічого проміжного.

Нагадаємо, уряд Естонії на засіданні 22 грудня ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. З початку російського вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також