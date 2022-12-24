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Подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом, - Кулеба про обстріл Херсона

Обстріл стався у той час, коли Україна готувалася до Різдва.

Подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом, - Кулеба про обстріл Херсона
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував сьогоднішній обстріл російськими окупантами Херсона, внаслідок якого є багато загиблих та понад пів сотні поранених. 

У своєму мікроблозі у Twitter він закликав партнерів активніше підтримувати нашу країну. 

Міністр наголосив, що поки весь світ готується до Різдва, саме Україна продовжує боротьбу зі злом. 

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - написав Кулеба.  

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. ОВА повідомляє про сімох загиблих внаслідок обстрілу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

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