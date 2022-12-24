Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
У НАБУ розслідується провадження щодо неправомірного втручання Венедіктової в справу проти Павла Вовка
У НАБУ розслідується провадження щодо неправомірного втручання Венедіктової в справу проти Павла Вовка
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли центр Херсона, щонайменше 5 загиблих (оновлено)

Щонайменше 35 людей отримали поранення.

Росіяни обстріляли центр Херсона, щонайменше 5 загиблих (оновлено)
Фото: Кирило Тимошенко

Російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. Загинули щонайменше 5 людей.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ще щонайменше 20 людей отримали поранення. Пошкоджені будівлі.

"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, надслідки з‘ясовуємо", - написав Тимошенко.

Оновлено. Cтаном на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані, додав згодом Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсону в п'ятницю, 23 грудня, вранці загинули двоє місцевих жителів, пошкоджено будинки та інші будівлі.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також