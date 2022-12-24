Російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. Загинули щонайменше 5 людей.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ще щонайменше 20 людей отримали поранення. Пошкоджені будівлі.

"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, надслідки з‘ясовуємо", - написав Тимошенко.

Оновлено. Cтаном на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані, додав згодом Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсону в п'ятницю, 23 грудня, вранці загинули двоє місцевих жителів, пошкоджено будинки та інші будівлі.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.