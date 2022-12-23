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​Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинули двоє людей

За попередніми даними, росіяни атакували місто реактивними системами залпового вогню.

​Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинули двоє людей
Фото: Офіс президента

Унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсону в п'ятницю вранці загинули двоє місцевих жителів, пошкоджено будинки та інші будівлі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"Уранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсону загинуло двоє місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

На місцях працюють прокурори, слідчі та експерти. Обстріли міста не вщухають.

У пресслужбі Офісу президента також опублікували наслідки обстрілів Корабельного району, де через мінно-вибухові травми загинув чоловік.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, еерівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

Нещодавно на Херсонщині виявили чергові масові поховання зі слідами тортур. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи.

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