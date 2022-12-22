На Херсонщині виявили чергові масові поховання зі слідами тортур.

Про це повідомляється на порталі МВС із посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено», – повідомив Євген Єнін.

За його словами, ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Однак нерідко виникають ускладнення, оскільки рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Крім того, Євгеній Єнін вкотре підкреслив, що з перших днів широкомасштабної агресії російські терористи ігнорували норми міжнародного гуманітарного права: йдеться як про захоплення в заручники рятувальників, які не мають зброї і не чинять жодного військового опору, так і про жорстокість щодо цивільного населення, яку російські військові неодноразово демонстрували через соцмережі.

«Російські окупанти просто скаженіли. І досить часто чинили насильство проти цивільних, хизуючись цим, висилаючи фото і відео рідним в Росію, викладаючи в соцмережі. Але це в подальшому буде інструментом у формуванні доказової бази щодо вчинених ними воєнних злочинів», – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, на превеликий жаль, той жах, який вже побачили на звільненій території Херсонщини, може бути лише невеличкою частиною того, що відкриється після звільнення решти окупованих територій.

Раніше повідомлялось, що ідентифікувати всіх загиблих, похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі, наразі неможливо. Нагадаємо, у вересні з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 447 тіл загиблих: 194 – чоловіки; 215 – жінки; 22 – військові; 5 – дітей і 11 – рештки осіб, стать не визначено.

Раніше в лісосмузі міста були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.