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Слідчі ексгумували в Ізюмі 447 тіл загиблих

У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки.

Слідчі ексгумували в Ізюмі 447 тіл загиблих
Фото: EPA/UPG

З місця масового поховання в Ізюмі вилучено 447 тіл загиблих. 

Про це повідомляє у Facebook керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - розповів він.

За словами Болвінова, серед загиблих:

  • 194 - чоловіки;
  • 215 - жінки;
  • 22 - військові;
  • 5 - дітей;
  • 11 - рештки осіб, стать не визначено.

"До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори", - додав він.

Досудове розслідування триває.

Раніше в лісосмузі міста були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

Франція відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні росіянами в Ізюмі Харківської області воєнні злочини.

В останній день ексгумації з місця масового поховання в Ізюмі експерти дістали понад двадцять тіл.

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